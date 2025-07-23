Обратная связь с небом: Марию Ружичкову не пустили в Египет

Мария Ружичкова попала в неловкую ситуацию в аэропорту на пути в Египет

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и актриса Мария Ружичкова призналась, что совершила глупость, которая выявилась во время проверки документов в аэропорту.

Фото: commons.wikimedia.org by AdaVegas Travel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Луксор

Инфлюенсер и жена Владимира Ружички Мари Ружичкова любит ездить в Египет, однако последнее время ей там сопутствуют различные неприятности. Раньше у неё был отель на стройке, теперь же снова столкнулась с неприятностью в аэропорту. Она отправилась в страну без визы.

Марию Ружичкову известна привычкой подробно рассказывать поклонникам обо всех своих путешествиях, поэтому информация о её проблемах поступает непосредственно от неё самой. Так было и в этот раз — она поделилась первыми впечатлениями и вновь приключившейся неприятностью.

Когда сотрудник аэропорта попросил показать визу, Мария не смогла её найти среди документов.

К счастью, впоследствии всё прошло хорошо, и сама поездка оказалась замечательной.

Согласно Министерству иностранных дел Чехии, виза обязательна для поездок в Египет даже в рамках туристических пакетов.

"Туристическая виза сроком на один месяц может быть приобретена за 25 долларов США по прибытии в аэропорт Каира", — говорится на сайте ведомства.

Таким образом, приобретать визу заранее необязательно, и всё можно оформить прямо в аэропорту, но турагентства обычно предлагают оформление виз участникам туров. Тем не менее лучше иметь визу при себе, чтобы избежать возможных проблем.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



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