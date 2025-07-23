Юрий Лоза рассказал о шокирующем отказе: МУЗ-ТВ отверг его песни для молодёжи

Юрий Лоза пожаловался на то, что его песни не взяли на МУЗ-ТВ

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза принёс свои песни на канал МУЗ ТВ и столкнулся с непониманием.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы by неизвестен is licensed under public doman Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза рассказал, что попытался пристроить свои музыкальные композиции на музыкальный телевизионный канал, однако там скептически отнеслись к его инициативе.

"Когда я принёс свои песни на МузТВ, мне сказали, что канал ориентирован на молодёжь, и мои произведения ей не понравятся. Я предложил им сначала эти песни показать, а уже потом говорить о том, понравится или нет", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что молодёжь в России живёт разная. Он вспомнил, что выступал перед молодёжной аудиторией и получал всегда живой отклик.

Он подчеркнул, что не питает иллюзий по поводу того, что его песни полюбят "балбесы", слушающие модную музыку. Но певец не теряет надежды на то, что часть молодой публики способна мыслить самостоятельно.

"Возможно, они даже станут моими поклонниками", — выразил своё мнение артист.

Его доводы, однако, не впечатлили сотрудников МУЗ-ТВ, которые не стали брать песни Юрия Эдуардович.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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