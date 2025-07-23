Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать конфликта между мятой и другими растениями на грядке
Сэндвич с сыром фета и арбузом: пикантная закуска, которая покорила интернет
Рай для гурманов: город на берегу озера, в который влюбляются с первого взгляда
На одной волне: почему оптимисты мыслят однородно
Всего 11 минут медитации спасают от стресса и тревожности
Учёные: свободная одежда светлых тонов снижает риск укусов комаров
Упругость кожи на 100%: 4 упражнения, которые помогут вам избавиться от дряблости
Правила ухода за бытовыми приборами для повышения их долговечности
Одна виноградина может отравить собаку и требует немедленного визита к ветеринару

Юрий Лоза рассказал о шокирующем отказе: МУЗ-ТВ отверг его песни для молодёжи

Юрий Лоза пожаловался на то, что его песни не взяли на МУЗ-ТВ
1:15
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза принёс свои песни на канал МУЗ ТВ и столкнулся с непониманием.

Певец Юрий Лоза
Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы by неизвестен is licensed under public doman
Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза рассказал, что попытался пристроить свои музыкальные композиции на музыкальный телевизионный канал, однако там скептически отнеслись к его инициативе.

"Когда я принёс свои песни на МузТВ, мне сказали, что канал ориентирован на молодёжь, и мои произведения ей не понравятся. Я предложил им сначала эти песни показать, а уже потом говорить о том, понравится или нет", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что молодёжь в России живёт разная. Он вспомнил, что выступал перед молодёжной аудиторией и получал всегда живой отклик.

Он подчеркнул, что не питает иллюзий по поводу того, что его песни полюбят "балбесы", слушающие модную музыку. Но певец не теряет надежды на то, что часть молодой публики способна мыслить самостоятельно.

"Возможно, они даже станут моими поклонниками", — выразил своё мнение артист.

Его доводы, однако, не впечатлили сотрудников МУЗ-ТВ, которые не стали брать песни Юрия Эдуардович. 

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Всего 11 минут медитации спасают от стресса и тревожности
Учёные: свободная одежда светлых тонов снижает риск укусов комаров
Упругость кожи на 100%: 4 упражнения, которые помогут вам избавиться от дряблости
Правила ухода за бытовыми приборами для повышения их долговечности
Юрий Лоза пожаловался на то, что его песни не взяли на МУЗ-ТВ
Одна виноградина может отравить собаку и требует немедленного визита к ветеринару
Россияне жалуются на JAC JS4, Chery и Tank: выявлены слабые места
Экспорт сжиженного газа из США: переговоры Трампа с Японией о газопроводе длиной 1287 км
Освежаем посудомойку: убираем запахи с помощью подручных средств
Почему укроп не всходит: основные причины и советы по посеву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.