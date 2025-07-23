Настя Ивлеева и Ида Галич: как дружба превратилась в ненависть

Ида Галич оставила комментарий под видео с названием Истинное лицо Ивлеевой

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Блогер Ида Галич не прошла мимо кадров, свидетельствующих о двуличности Насти Ивлеевой.

Фото: ВК-аккаунт Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева и блогер Ида Галич

Ида Галич отреагировала на попавшийся ей в Сети ролик с высказыванием о ней бывшей подруги Насти Ивлеевой.

На первом видео Ивлеева признаётся в любви Галич, а на вторых кадрах, отвечая на вопрос о том, кого она ненавидит всем нутром, называет имя Иды Галич.

Ролик называется в Сети "Истинное лицо Ивлеевой".

"Как я тогда … (удивилась), смачный привет из прошлой жизни", — написала Ида под видео.

Ида Галич и Настя Ивлеева недолюбливают друг друга. Галич отмечала, что ссора с Ивлеевой помогла ей не пойти на голую вечеринку, гости которой пострадали за своё разнузданное веселье.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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