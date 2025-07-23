Настя Ивлеева и Ида Галич: как дружба превратилась в ненависть

Блогер Ида Галич не прошла мимо кадров, свидетельствующих о двуличности Насти Ивлеевой.
Ида Галич отреагировала на попавшийся ей в Сети ролик с высказыванием о ней бывшей подруги Насти Ивлеевой.
На первом видео Ивлеева признаётся в любви Галич, а на вторых кадрах, отвечая на вопрос о том, кого она ненавидит всем нутром, называет имя Иды Галич.
Ролик называется в Сети "Истинное лицо Ивлеевой".
"Как я тогда … (удивилась), смачный привет из прошлой жизни", — написала Ида под видео.
Ида Галич и Настя Ивлеева недолюбливают друг друга. Галич отмечала, что ссора с Ивлеевой помогла ей не пойти на голую вечеринку, гости которой пострадали за своё разнузданное веселье.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.