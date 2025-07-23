Мисс Вселенная Оксана Фёдорова показала талантливую 12-летнюю дочь

Оксана Фёдорова показала кадры с дочерью в честь 12-летия девочки

1:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Победительница конкурса "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова похвасталась талантливой и красивой дочерью Лизой, которой исполнилось 12 лет.

Фото: Модель Оксана Фёдорова by неизвестен is licensed under public doman Модель Оксана Фёдорова

Оксана Фёдорова опубликовала в социальных сетях видео, на котором смонтирован фильм. На кадрах девочка показана с самых первых занятиях балетом, куда они пришла ещё совсем малышкой. Далее следуют кадры с разных выступлений юной балерины.

"С днём рождения, наша звёздочка", — подписала кадры Фёдорова, объяснив, что фильм Елизавета монтировала самостоятельно.

Примечательно, что знаменитость редко выкладывает снимки и ролики с участием дочери, а низкое качество опубликованного материала мешает рассмотреть девочку.

Елизавета родилась в браке модели с офицером Федеральной службы безопасности и сотрудником Администрации Президента РФ Андреем Бородиным, заключённом в 2011 году. Помимо младшей дочери, пара воспитывает старшего ребёнка — сына Фёдора, которому недавно исполнилось тринадцать лет.

Ранее актриса находилась в трёхлетнем союзе с предпринимателем немецкого происхождения Филиппом Тофтом.

Оксана Фёдорова получила титул "Мисс Вселенной", завоеванный ею в 2002 году, но спустя всего четыре месяца потеряла этот статус вследствие возникшего конфликта. Формально причиной лишения звания стали невыполнение обязательств перед организаторами конкурса.

Впоследствии Фёдорову ожидала карьера ведущей телевидения. Несколько лет назад телеведущая признавалась журналистам, что раньше страдала комплексами относительно собственной внешности.

Уточнения

«Мисс Вселенная» (англ. Miss Universe) — в 2024 году : Ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.