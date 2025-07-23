Два развода и роман с гипнотерапевтом: Дженнифер Энистон поделилась взглядом на любовь

56-летняя Дженнифер Энистон в интервью Closer поделилась неожиданным взглядом на личную жизнь.
Актриса призвала не гнаться за отношениями, сосредоточившись на саморазвитии.
"Лучше быть открытым для любви, но не искать её нарочито. Так вы снимаете давление, и если что-то происходит естественно — это идеально", — заявила звезда "Друзей".
Её слова прозвучали после подтверждения романа с 49-летним гипнотерапевтом Джимом Кёртисом. По данным источников, пара общается несколько месяцев после знакомства через друзей.
"Джен читала его книги по психологии. Их связывает интерес к самопомощи, но отношения пока несерьёзные", — уточнил инсайдер.
Напомним, Энистон пережила два громких развода: с Брэдом Питтом в 2005 году и Джастином Теру в 2018-м. Её экс-супруг недавно женился на модели Николь Блум, младше его на 23 года.
Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.
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