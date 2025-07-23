Два развода и роман с гипнотерапевтом: Дженнифер Энистон поделилась взглядом на любовь

Энистон заговорила о любви на фоне романа с коучем: не ищите, а будьте открыты

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

56-летняя Дженнифер Энистон в интервью Closer поделилась неожиданным взглядом на личную жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

Актриса призвала не гнаться за отношениями, сосредоточившись на саморазвитии.

"Лучше быть открытым для любви, но не искать её нарочито. Так вы снимаете давление, и если что-то происходит естественно — это идеально", — заявила звезда "Друзей".

Её слова прозвучали после подтверждения романа с 49-летним гипнотерапевтом Джимом Кёртисом. По данным источников, пара общается несколько месяцев после знакомства через друзей.

"Джен читала его книги по психологии. Их связывает интерес к самопомощи, но отношения пока несерьёзные", — уточнил инсайдер.

Напомним, Энистон пережила два громких развода: с Брэдом Питтом в 2005 году и Джастином Теру в 2018-м. Её экс-супруг недавно женился на модели Николь Блум, младше его на 23 года.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.