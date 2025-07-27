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Водонаева удивила необычным супом из игрушек Лабубу — что скрыто за этим кулинарным трендом?

Алёна Водонаева оценила необычный суп из семи Лабуб
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Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева не прошла мимо странного угощения, главным ингредиентом которого являются игрушки Лабубу.

Модель Алёна Водонаева
Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman
Модель Алёна Водонаева

Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых запечатлено необычное блюдо, названное "супом из семи Лабуб".

Популярная игрушка стала съедобной. В форме Лабуб сделали некие зелёные и белые яства.

"Это хорошо. Даже не жалко им рекламу таким образом сделать", — написала под кадрами Алёна.

Водонаева одна из первых включилась в общемировой тренд по ношению на сумках игрушек Лабубу. Среди звёзд моду оценили также Татьяна Брухунова и Ольга Бузова.

Раскритиковали тренд Ксения Собчак и Ольга Картункова.

Ранее Водонаева раскритиковала Бузову за слова о женском животике.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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