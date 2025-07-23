Шаман и Мизулина отмечают 3-летие хита Я русский: что ещё их связывает?

Певец Шаман показал, как проводит часы досуга с Мизулиной

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, рассказал, какой праздник он отмечает в компании возлюбленной Екатерины Мизулиной.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

Певец Шаман опубликовал в социальных сетях видео, на котором он сидит в обнимку с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Дронов объяснил, что отмечает 3-летие со дня выпуска своего главного хита "Я русский", который принёс ему небывалую популярность.

Заслуженный артист России выразил надежду на то, что это событие является праздником для всех россиян.

Чтобы подытожить свой успех, Ярослав вполголоса спел припев своего музыкального произведения. Мизулина хотела подпеть возлюбленному, но не успела, так как Дронов сам исполнил свою знаковую песню.

Ранее Мизулина и Шаман поведали, как развивались их отношения.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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