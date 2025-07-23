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Собчак раскрывает тайны: что она думает о смерти Оззи Осборна?

Собчак предположила, что Оззи Осборн предчувствовал свою смерть
0:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала новость о смерти легендарного фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна.

Певец Оззи Осборн
Фото: ВК-аккаунт Оззи Осборна by неизвестен is licensed under public doman
Певец Оззи Осборн

Ксения Собчак не прошла мимо сообщения о том, что легенда хэви-метала Оззи Осборн ушёл из жизни в возрасте 76 лет.

Журналистка напомнила, что Осборна в июле этого года дал "прощальные концерты".

"Чувствовал?" — задалась вопросом Ксения.

Свои мемуары музыкант назвал "Последние обряды". Собчак подчеркнула, что вклад Оззи в рок-культуру огромен.

Журналистка опубликовала в социальных сетях видео, на котором Осборн разыгрывает посетителей музея восковых фигур Мадам Тюссо, притворяясь одним из экспонатов экспозиции.

"Оззи не хотел бы, чтобы мы грустили", — выразила своё мнение Ксения.

Уточнения

О́ззи О́сборн (англ. Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл О́сборн, англ. John Michael Osbourne; 3 декабря 1948, Марстон Грин, Бирмингем — 22 июля 2025, Бирмингем, Западный Мидленд) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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