Киркоров и его рискованный секрет похудения: эффект усталой лошади

Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков объяснил, чем певец Филипп Киркоров рискует, пользуясь препаратами для снижения веса.
Филипп Киркоров вышел в свет и удивил поклонников своей исхудавшей фигурой. Публика предположила, что с лишними килограммами король российской эстрады справляется с помощью популярного препарата для похудения.
Эндокринолог напомнил, что подобные методы борьбы с лишним весом могут вызывать желчнокаменные болезни. Кроме того, они могут провоцировать обострение тревожно-депрессивных расстройств.
"В некоторых случаях препарат вызывает настолько сильную депрессию, что человек может сойти с ума", — цитирует слова специалиста издание "Абзац".
Отметил врач и то, что человек, пытающийся похудеть с помощью препаратов, может чувствовать себя измождённым.
"Происходит очень серьёзная перестройка структуры лица, то есть появляется эффект "усталой лошади", — предупредил медик.
Поляков объяснил, что избавится от патологий лицевых мышц почти невозможно.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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