Киркоров и его рискованный секрет похудения: эффект усталой лошади

Врач предупредил Киркорова о побочных эффектах препарата для похудения

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков объяснил, чем певец Филипп Киркоров рискует, пользуясь препаратами для снижения веса.

Фото: Телеграм-канал Филиппа Киркорова by неизвестен is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров вышел в свет и удивил поклонников своей исхудавшей фигурой. Публика предположила, что с лишними килограммами король российской эстрады справляется с помощью популярного препарата для похудения.

Эндокринолог напомнил, что подобные методы борьбы с лишним весом могут вызывать желчнокаменные болезни. Кроме того, они могут провоцировать обострение тревожно-депрессивных расстройств.

"В некоторых случаях препарат вызывает настолько сильную депрессию, что человек может сойти с ума", — цитирует слова специалиста издание "Абзац".

Отметил врач и то, что человек, пытающийся похудеть с помощью препаратов, может чувствовать себя измождённым.

"Происходит очень серьёзная перестройка структуры лица, то есть появляется эффект "усталой лошади", — предупредил медик.

Поляков объяснил, что избавится от патологий лицевых мышц почти невозможно.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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