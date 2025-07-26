Гоген Солнцев сделал свой выбор: почему дамы 45+ его привлекают больше, чем молодые красавицы

Шоумен Гоген Солнцев объяснил, чем его привлекают дамы постарше.
Гоген Солнцев, который всегда выбирал себе женщин в возрасте, рассказал, чем дамы постарше так для него притягательны.
"Всё-таки, как ни крути, девушки до 30 лет в большинстве — гораздо менее симпатичные, чем дамы 45+. Многие девки до 30, с понтами, которые ни на чем, кроме собственного уродства не базируются", — выразил своё мнение блогер в соцсетях.
Он упрекнул молодых девушек в меркантильности. Дамы в возрасте, по его словам, не охотятся за деньгами мужчин, а готовы предложить настоящую любовь.
Молодых представительниц прекрасного пола он упрекнул в пристрастии к спиртным напиткам и тяге к изменам.
В качестве иллюстрации к своему посту он опубликовал фото в компании солидной женщины.
Геронтофили́я (от др.-греч. γέρων, род. п. ед. ч. γέροντος — старик, старец и др.-греч. φιλία — любовь, дружба) — расстройство полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к лицам пожилого возраста.
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