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Гоген Солнцев сделал свой выбор: почему дамы 45+ его привлекают больше, чем молодые красавицы

Гоген Солнцев перечислил главные достоинства возрастных дам
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Шоу-бизнес

Шоумен Гоген Солнцев объяснил, чем его привлекают дамы постарше.

Шоумен Гоген Солнцев
Фото: Инстаграм Гогена Солнцева by неизвестен is licensed under public doman
Шоумен Гоген Солнцев

Гоген Солнцев, который всегда выбирал себе женщин в возрасте, рассказал, чем дамы постарше так для него притягательны.

"Всё-таки, как ни крути, девушки до 30 лет в большинстве — гораздо менее симпатичные, чем дамы 45+. Многие девки до 30, с понтами, которые ни на чем, кроме собственного уродства не базируются", — выразил своё мнение блогер в соцсетях.

Он упрекнул молодых девушек в меркантильности. Дамы в возрасте, по его словам, не охотятся за деньгами мужчин, а готовы предложить настоящую любовь.

Молодых представительниц прекрасного пола он упрекнул в пристрастии к спиртным напиткам и тяге к изменам.

В качестве иллюстрации к своему посту он опубликовал фото в компании солидной женщины.

Уточнения

Геронтофили́я (от др.-греч. γέρων, род. п. ед. ч. γέροντος — старик, старец и др.-греч. φιλία — любовь, дружба) — расстройство полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к лицам пожилого возраста.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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