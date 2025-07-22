Ольга Бузова потеряла любимую собаку: как она справляется с горем

Страдания тяжелобольной собаки Ольги Бузовой закончились. Песик отошёл в мир иной.
У Ольги Бузовой скончалась любимая собака. Звезда "Дома-2" отчаянно боролась за жизнь домашнего любимца породы йоркширский терьер по кличке Ева.
Она поместила страдающую сахарным диабетом собаку в лучшую ветеринарную клинику, где песик лежал под капельницей.
Бузова часто навещала собаку и плакала возле Евы, которая сильно страдала. Сегодня Ольга сообщила о смерти любимца.
"Евы не стало. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос. Спасибо за счастье в 13 лет", — опубликовала пост знаменитость в память о своей собачке.
Она разместила в социальных сетях множество фотографий, на которых она запечатлена с Евой.
Бивер-терьер (нем biewer terrier) — порода собак, выведенная в Германии.
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