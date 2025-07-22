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Ольга Бузова потеряла любимую собаку: как она справляется с горем

У Ольги Бузовой умер йоркширский терьер по кличке Ева
0:59
Шоу-бизнес

Страдания тяжелобольной собаки Ольги Бузовой закончились. Песик отошёл в мир иной.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

У Ольги Бузовой скончалась любимая собака. Звезда "Дома-2" отчаянно боролась за жизнь домашнего любимца породы йоркширский терьер по кличке Ева.

Она поместила страдающую сахарным диабетом собаку в лучшую ветеринарную клинику, где песик лежал под капельницей.

Бузова часто навещала собаку и плакала возле Евы, которая сильно страдала. Сегодня Ольга сообщила о смерти любимца.

"Евы не стало. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос. Спасибо за счастье в 13 лет", — опубликовала пост знаменитость в память о своей собачке.

Она разместила в социальных сетях множество фотографий, на которых она запечатлена с Евой.

Уточнения

Бивер-терьер (нем  biewer terrier) — порода собак, выведенная в Германии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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