Ксения Бородина решила избежать встречи с Ксенией Собчак на VK Fest — что произошло за кулисами?

Неожиданный момент на VK Fest: Ксения Бородина и её уклонение от встречи с Собчак

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На VK Fest в Москве произошёл любопытный момент, попавший на видео. Ксения Бородина, появившись на мероприятии с Николаем Сердюковым, проявила явное нежелание пересекаться с Ксенией Собчак на красной дорожке.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

На кадрах, опубликованных YouTube-каналом "Звездач", слышно, как Бородина уточняет у своей помощницы, находится ли Собчак в данный момент на дорожке и с кем именно. Узнав, что Собчак и Прохор Шаляпин стоят по разные стороны, Бородина, судя по всему, приняла решение повременить с выходом.

Позже, когда журналисты попытались выяснить у Бородиной причины такого поведения и узнать о её отношениях с Собчак, её ассистентка категорично пресекла все вопросы на эту тему.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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