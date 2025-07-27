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Почему Лера Кудрявцева терпит алкоголизм мужа? Сергей Соседов назвал возможную причину

Сергей Соседов угадывает причины откровенности Леры Кудрявцевой о муже-алкоголике
Шоу-бизнес

Известный музыкальный критик Сергей Соседов поделился своим мнением о семейной ситуации телеведущей Леры Кудрявцевой в эксклюзивном интервью для Teleprogramma.org. Он высказал предположение о причинах, побудивших Леру открыто говорить о проблемах в семье, в частности, об алкоголизме её мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

Сергей Соседов
Фото: flickr.com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Соседов

"Не знаю, зачем она рассказала. Может, просто уже невозможно скрывать. Лучше самому рассказать, как есть, чем это за тебя сделают другие и припишут то, чего не было. Тем более Лера — человек публичный, медийный", — сказал Сергей Соседов.

Также он предположил, что, раз Лера не уходит от человека, которому помочь уже невозможно, у неё есть на то веские причины.

"Может, Лере есть ради чего терпеть. Я не знаю. По большому счёту человек пьющий неизлечим", — заключил Сергей Соседов.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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