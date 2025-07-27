Как сны Маргариты Симоньян о здоровье мужа превращают реальность в кошмар

Маргарита Симоньян каждую ночь видит во сне здорового мужа

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян откровенно рассказала о своих переживаниях, связанных с состоянием здоровья её мужа Тиграна Кеосаяна. Телеведущий уже долгое время находится в коме, и это, безусловно, тяжёлое испытание для всей семьи.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

В своём Telegram-канале Симоньян поделилась личным откровением, отвечая на сообщение одной из подписчиц. Женщина рассказала, что видела во сне Тиграна Кеосаяна здоровым и полным энергии, ведущим телепередачу. Реалистичность сна настолько поразила её, что она на мгновение поверила в происходящее.

Этот рассказ нашёл живой отклик в сердце Маргариты Симоньян. Она призналась, что и сама каждую ночь видит сны, в которых её муж здоров и полон сил. Пробуждение после таких сновидений становится особенно болезненным, ведь оно возвращает к суровой реальности.

"Я каждую ночь вижу такой сон. Потом просыпаюсь и не хочу верить, что проснулась", — призналась журналистка.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.



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