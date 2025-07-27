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Секреты жизни от Децла: сын рэпера Меркурий раскрывает, чем ему запомнится отец

Децл и его искренний взгляд на мир: сын раскрывает личные воспоминания
1:27
Шоу-бизнес

В годовщину ухода из жизни Децла его сын Меркурий Антоний Иоанн поделился тёплыми воспоминаниями об отце. Юноша назвал родителя поистине выдающимся человеком и подчеркнул, как многому он у него научился.

Децл
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Децл

Он отметил, что отец привил ему оптимистичный взгляд на жизнь и научил находить мирные решения в конфликтных ситуациях. При этом Меркурий с юмором добавил, что сам пока не в полной мере освоил этот навык, что иногда его даже расстраивает. Особое место в его сердце занимает отцовская любовь к юмору, особенно к каламбурам и простым, незамысловатым шуткам.

"Я помню и смеюсь. В первую очередь отец научил меня позитивно смотреть на мир и решать конфликты. Хотя второму я пока не очень хорошо научился — даже раздражаюсь от того, что пока так не получается. Ещё одна важная вещь — дурацкий юмор. Папа очень любил каламбуры и глупые шутки", — разоткровенничался Тони в личном блоге.

Он также рассказал, что Децл стремился воспитать в нём человека, способного чутко относиться к чувствам других. Вспомнил юноша и о сувенирах, которые отец привозил ему с гастролей.

"Он до сих пор во многом остаётся для меня примером… Он был невероятен, и многие этого не ценили", — с грустью заключил наследник рэпера.

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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