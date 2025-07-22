Почему аниме Дандадан изменит ваше представление об эстетике мультсериалов

Кинопоиск привёл 5 причин в пользу просмотра главного аниме 2025 года

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"Кинопоиск" представил пять аргументов для того, чтобы посмотреть лучший мультсериал 2025 года под названием "Дандадан".

Фото: wikimedia.org by Kentasaku135 is licensed under Commons, the free media repository Девушка на крыше

"Кинопоиск" представил пять аргументов посмотреть ключевой мультсериал 2025 года — "Дандадан". Данное аниме приобрело широкую известность далеко за пределами Японии, включая Россию.

Уже в июне 2025-го отечественные кинозалы продемонстрировали зрителям полнометражную адаптацию под названием "Злой глаз", включающую пересказ событий первого сезона и одновременно демонстрирующую три новых серии второго.

Пока поклонники активно делятся впечатлениями, редакция портала "Кинопоиск" выделила пять факторов, благодаря которым просмотр первых двух сезонов "Дандадана" станет увлекательным занятием, выходящим за рамки простого веселья и странности.

Эстетическое наслаждение. Художник Юкинобу Тацу привлёк внимание своим неповторимым стилем иллюстраций, работая ассистентом известного автора манги Фудзимото ("Человек-пила"). Однако анимационная студия Science SARU превзошла ожидания зрителей. Благодаря выразительным штрихам, искреннему отражению эмоций и уникальным художественным приёмам — от заимствования элементов японской живописи до абсурдных комедийных сцен — графика сериала уникальна и легко узнаваема.

Добавив к этому сюжет, где приведения общаются между собой грубо, словно рабочие, а неопознанные объекты успешно притворяются Луной, зритель получает настоящее эстетическое удовольствие. Тщательная работа над деталями Режиссер Фуга Ямасиро подошёл к своему первому крупному проекту предельно внимательно.

Пара главных героев — девушка-экстрасенс и молодой исследователь аномальных явлений — идеально подходят друг другу для захватывающих путешествий. Этот сериал включает сцену с антропоморфическим манекеном, спешащим на романтическое свидание, кота, говорящего грубым старушечьим голосом, и юмористические ситуации вроде похищенного достоинства мужчины.

Под этими шуточными элементами скрываются глубокие переживания. Например, эпизод, посвященный танцующему шёлку, заставил плакать даже равнодушных зрителей, а глава о чужаке, ставшем солдатом ради своего ребенка, впечатляет эмоциональностью.

Это путеводитель по миру фольклора и массовой культуры Смешение легенд, разрозненных научных гипотез и японских народных поверий делает сериал настоящим сокровищем для любителей народной мудрости.

Поклонникам сериала "Секретные материалы" тоже понравится, ведь герои попадают в аналогичные сюжеты и приключения. Это повествование о любви (не такое, каким вы привыкли видеть её) Кэн, увлечённый поклонник внеземных цивилизаций, и Момо, молчаливая девушка-экстрасенс, объединяют усилия, спасая человечество и открываясь друг перед другом. Их отношения лишены сентиментальности, зато полны остроумия, драматизма и неожиданных превращений: герой превращается в мощного монстра, героиня раскрывает потенциал настоящего медиума.

Несмотря на второстепенность любовной линии, она оставляет глубокий след в сердцах зрителей. Ведь "Дандадан" рассказывает не только о поиске пропавших частей тела и встречах с потусторонними существами, но и о ценности взаимопонимания.

Уточнения

Аниме́ ([ɐnʲɪ'mɛ] ср., нескл., яп. [anʲime], от англ. animation — «анимация») — японская мультипликация. В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных в основном для детской аудитории, бо́льшая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счёт этого имеет большую популярность в мире.



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