Данко не верит в трезвость Кудрявцевой: неожиданные комментарии певца о её откровениях

Битый не битого везёт: Данко о трезвости Кудрявцевой и её муже

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Данко поделился своим мнением о ситуации, сложившейся вокруг Леры Кудрявцевой и её супруга. В разговоре с журналистами Teleprogramma.org певец, знакомый с телеведущей уже четверть века, прокомментировал её недавние откровения о проблемах мужа с алкоголем.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

Данко выразил сомнение в абсолютной трезвости самой Кудрявцевой, отметив, что никогда не видел её мужа в состоянии сильного опьянения. Он подчеркнул, что многие люди употребляют алкоголь в той или иной степени и не стоит делать трагедию из того, что кто-то пьёт больше, а кто-то меньше.

По мнению Данко, если человек употребляет алкоголь хотя бы раз в год, то он уже не может считаться непьющим. Он завершил свои размышления ироничной фразой о том, что в данном случае "битый не битого везёт".

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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