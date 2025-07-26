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Как сын Наташи Королёвой отбился от вопроса о венчании: неожиданная реакция в церкви

Как Архип Глушко уклонился от вопроса о венчании в церкви?
1:10
Шоу-бизнес

Наташа Королёва, её сын Архип Глушко и его жена Мелисса Валынкина недавно посетили церковь. Этот семейный выход оказался не только духовным, но и полным неожиданных моментов.

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

Во время посещения храма Мелисса нашла подходящий момент и задала Архипу вопрос, который, судя по всему, застал его врасплох. Диалог молодых людей был запечатлён на видео, которым Наташа Королёва поделилась в своём личном блоге.

"А мы венчаться будем?" — с улыбкой поинтересовалась Мелисса у своего избранника.

Архип, похоже, решил пока не отвечать на этот важный вопрос. Он сделал вид, что не расслышал, и постарался перевести тему. Молодой человек обратился к своей звёздной матери с просьбой прекратить съёмку, напомнив о правилах поведения в церкви.

"Не снимай, здесь нельзя снимать", — тихо сказал Архип, стараясь не нарушать атмосферу святого места.

Этот эпизод, запечатлённый на видео, вызвал бурное обсуждение среди подписчиков певицы, которые с интересом следят за жизнью её семьи.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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