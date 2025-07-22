Алёна Водонаева против Ольги Бузовой: животик оправдан в случае беременности

Водонаева раскритиковала Бузову: животик есть, а в животике никого нет

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, чем ей не понравились слова Ольги Бузовой о животиках у женщин.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ярая противница боди позитива Алёна Водонаева не одобрила заявление Ольги Бузовой, которая она сделала, находясь в образе актрисы Мэрилин Монро.

Бузова заявила, что женщина без животика всё равно что квартира без мебели.

Водонаева, которая ведёт вечную борьбу с лишним весом, не прошла мимо слов коллеги по телестройке.

"Тут с Олей не могу согласиться. Животик у женщины оправдан в случае беременности. И это самый прекрасный животик. А если в животе никого нет, а живот при этом есть, это не квартира без мебели", — выразила своё мнение Алёна.

Звезда "Дома-2" привела в пример мужчин с пивными животиками, которые заявляют, что свой пресс прячут в кошельке.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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