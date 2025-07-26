Похудение Филиппа Киркорова: шокирующие выводы диетолога о быстрых результатах

Филипп Киркоров и его новые тренировки: реальный ли результат?

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров вызвал беспокойство у поклонников из-за заметных изменений в своей внешности. Певец, известный своим хитом "Цвет настроения синий", стал выглядеть значительно худее и более измождённо. Несмотря на это, сам артист утверждает, что доволен своим новым образом и что похудение произошло благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию. Однако действительно ли это так? На этот вопрос ответила врач-диетолог и нутрициолог Анна Цуканова.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

По словам Киркорова, его утренние занятия включают трёхчасовую тренировку с бегом и кардионагрузками, а также полный отказ от сладкого. Тем не менее известно, что ранее он прибегал к липосакции, и диетолог не исключает, что его новая фигура могла быть результатом хирургического вмешательства.

"Учитывая количество сделанных им пластических операций — это вполне вероятно. Также не исключаю возможное применение "Оземпика" — певец с лёгкостью может себе позволить подобные препараты. Конечно, мы не говорим, что он соврал в плане соблюдения питания и физической активности, но похудение было явно не на этом фоне. Быстрые результаты дают лишь операции и препараты, а у него был именно быстрый результат", — заявила специалист в беседе с порталом "Страсти".

Чтобы сохранить достигнутые результаты и избежать повторного обращения к хирургам, врач посоветовала Киркорову продолжать следить за своим питанием и заниматься спортом. Только так его усилия не окажутся напрасными.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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