Звёздный дебют: падчерица Урганта теперь стилист и работает с осуждённой мошенницей

Падчерица Урганта Эрика Кикнадзе начала карьеру стилиста с работы с Анной Делви

24-летняя Эрика Кикнадзе, падчерица Ивана Урганта, заявила о себе в новой профессии. Девушка, дочь супруги ведущего от первого брака, начала карьеру стилиста.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иван Ургант

Как сообщает Telegram-канал "Светские крошки LIVE", Кикнадзе долгое время жила в США, училась в престижном колледже и пробовала себя в фотографии и моделинге. Источники утверждают, что теперь она сосредоточилась на стилистике.

Дебютным проектом Эрики стало сотрудничество со скандальной фигурой — Анной Делви, осуждённой в США за мошенничество в 2019 году. Кикнадзе участвовала в организации её фотосессии и с гордостью анонсировала работу в соцсетях.

"Эрике надоело быть просто падчерицей Урганта, и она определяет профессию. Выбор первой знаменитости спорный", — комментируют инсайдеры.

Девушка пока не публиковала официальных заявлений о карьерных планах.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



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