Звёздный дебют: падчерица Урганта теперь стилист и работает с осуждённой мошенницей

24-летняя Эрика Кикнадзе, падчерица Ивана Урганта, заявила о себе в новой профессии. Девушка, дочь супруги ведущего от первого брака, начала карьеру стилиста.
Как сообщает Telegram-канал "Светские крошки LIVE", Кикнадзе долгое время жила в США, училась в престижном колледже и пробовала себя в фотографии и моделинге. Источники утверждают, что теперь она сосредоточилась на стилистике.
Дебютным проектом Эрики стало сотрудничество со скандальной фигурой — Анной Делви, осуждённой в США за мошенничество в 2019 году. Кикнадзе участвовала в организации её фотосессии и с гордостью анонсировала работу в соцсетях.
"Эрике надоело быть просто падчерицей Урганта, и она определяет профессию. Выбор первой знаменитости спорный", — комментируют инсайдеры.
Девушка пока не публиковала официальных заявлений о карьерных планах.
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.
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