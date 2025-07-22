Родион Газманов поздравил отца Олега Газманова: твои слова стали частью меня

Родион Газманов обратился певцу Олегу Газманову в день рождения знаменитого отца.
Родион Газманов опубликовал в социальных сетях серию фотографий, на которых он запечатлён с отцом, народным артистом России Олегом Газмановым.
"День рождения моего отца — всегда особенный повод вспомнить, как много в моей жизни вещей, которые когда-то были просто его привычками, а теперь стали частью меня", — написал под снимками исполнитель хита "Люси".
Свой пост он сопроводил песней, исполненной в дуэте с отцом "Танцуй пока молодой". 22 июля Газманову-старшему исполнилось 74 года.
Родион отметил, что страсть к жизни побеждает возраст. Он пожелал родителю бесконечных поводов для радости, а также здоровья. Газманов-младший хочет, чтобы отец всегда светился огнём.
Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гусев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001). Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация».
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