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Родион Газманов поздравил отца Олега Газманова: твои слова стали частью меня

Родион Газманов трогательно поздравил Олега Газманова с днём рождения
0:57
Шоу-бизнес

Родион Газманов обратился певцу Олегу Газманову в день рождения знаменитого отца.

Певцы Олег Газманов и Родион Газманов
Фото: ВК-аккаунт Родиона Газманова by неизвестен is licensed under public doman
Певцы Олег Газманов и Родион Газманов

Родион Газманов опубликовал в социальных сетях серию фотографий, на которых он запечатлён с отцом, народным артистом России Олегом Газмановым.

"День рождения моего отца — всегда особенный повод вспомнить, как много в моей жизни вещей, которые когда-то были просто его привычками, а теперь стали частью меня", — написал под снимками исполнитель хита "Люси".

Свой пост он сопроводил песней, исполненной в дуэте с отцом "Танцуй пока молодой". 22 июля Газманову-старшему исполнилось 74 года.

Родион отметил, что страсть к жизни побеждает возраст. Он пожелал родителю бесконечных поводов для радости, а также здоровья. Газманов-младший хочет, чтобы отец всегда светился огнём.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гусев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001). Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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