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Счастье в молчании: Сьюки Уотерхаус делится первыми фото с дочкой от Роберта Паттинсона

Сьюки Уотерхаус впервые показала кадры с дочерью от Роберта Паттинсона
1:11
Шоу-бизнес » Зарубежный

Сьюки Уотерхаус нарушила многомесячное молчание, опубликовав первые домашние фото с дочерью от Роберта Паттинсона.

Сьюки Уотерхаус с дочерью
Фото: instagram by личный аккаунт Сьюки Уотерхаус в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сьюки Уотерхаус с дочерью

Кадры появились в её Instagram*, вызвав бурную реакцию подписчиков.

На снимках, сделанных в плёночном стиле, актриса запечатлена с малышкой на фоне моря: сначала в совместном созерцании горизонта, затем в нежном объятии. Лицо ребёнка осталось скрытым.

Пара, известная крайней сдержанностью, воспитывает первенца в полной приватности. Их тихая свадьба прошла без папарацци, имя дочери не раскрыто, а о беременности Уотерхаус сообщила уже постфактум.

Поклонники, годами ждавшие хоть каплю информации о семье актёров, встретили публикацию с энтузиазмом.

"Наконец-то кусочек вашего счастья!", "Какие трогательные моменты", — комментируют пользователи.

Паттинсон и Уотерхаус, вместе с 2018 года, последовательно ограждают личную жизнь от публичности. 

 * Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ и запрещённой

Уточнения

Э́лис Сью́ки Уо́терхаус (англ. Alice Suki Waterhouse; род. 5 января 1992) — английская модель и актриса

Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — британский актёр, модель и музыкант.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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