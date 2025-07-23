Ты тупой!: муж Бородиной в ярости разнёс хейтера за вопрос о жизни за счёт жены

Николай Сердюков жёстко ответил на обвинения в альфонстве: подробности скандального диалога

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Николай Сердюков болезненно отреагировал на новые обвинения в альфонстве. Муж телеведущей Ксении Бородиной вступил в резкую перепалку в соцсетях.

Фото: Telegram by Telegram-канал Николая Сердюкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Николай Сердюков

Поводом стал комментарий: "Как тебе жить и отдыхать за счёт жены?". 37-летний Сердюков не стал игнорировать нападки.

"У вас тяжёлый случай. Вы тупой человек!" — ответил он хейтеру.

Это не первый случай, когда Николая обвиняют в жизни за счёт доходов Бородиной. Сама телеведущая неоднократно защищала супруга. Она заявляла, что он зарабатывает "миллионы в месяц" и просила оставить семью в покое.

Однако сомнения подписчиков подпитывает публичный образ пары. Сердюков сопровождает жену на всех мероприятиях, что вызывает вопросы о времени для работы.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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