Николай Сердюков болезненно отреагировал на новые обвинения в альфонстве. Муж телеведущей Ксении Бородиной вступил в резкую перепалку в соцсетях.
Поводом стал комментарий: "Как тебе жить и отдыхать за счёт жены?". 37-летний Сердюков не стал игнорировать нападки.
"У вас тяжёлый случай. Вы тупой человек!" — ответил он хейтеру.
Это не первый случай, когда Николая обвиняют в жизни за счёт доходов Бородиной. Сама телеведущая неоднократно защищала супруга. Она заявляла, что он зарабатывает "миллионы в месяц" и просила оставить семью в покое.
Однако сомнения подписчиков подпитывает публичный образ пары. Сердюков сопровождает жену на всех мероприятиях, что вызывает вопросы о времени для работы.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.