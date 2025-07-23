Секрет популярности Марго Овсянниковой: разоблачающий взгляд Сергея Соседова

Соседов заявил, что Марго Овсянникова купила себе дружбу с Киркоровым

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал всё, что он думает о Марго Овсянниковой, которая внезапно оказалась на пике славы.

Фото: ВК-аккаунт Марго Овсянниковой by неизвестен is licensed under public doman Певица Марго Овсянникова

Бывшая участница реалити-шоу "Дома-2" Марго Овсянникова неожиданно стала набирать популярность. Особенно её рейтинг взлетел, когда она завела дружбу с Филиппов Киркоровым.

Ранее Киркоров объяснил, почему не стоит сравнивать Ольгу Бузову и Марго Овсянникову.

Начинающая певица вызывает спорную реакцию аудитории.

Сергей Соседов уверен, что Овсянникова абсолютно лишена музыкального дарования.

"Для меня это никто и ничто! Все говорят, что она почти в мировых чартах. Простите, а что же она там поёт, если даже я не знаю её песен?" — цитирует слова Соседова Общественная Служба Новостей.

Музыкальный критик предположил, что кто-то продвигает Овсянникову, вкладываясь в её пиар. Он отметил, что много раз сталкивался с подобным продвижением женщин, лишённых таланта.

Соседов уверен, что дружбу с Киркоровым Овсянникова приобрела за деньги.

"Не секрет, что Филипп Бедросович очень падок на деньги", — выразил своё мнение знаток шоу-бизнеса.

Он подчеркнул, что не может заставить себя слушать песни Овсянниковой.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.



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