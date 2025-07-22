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Сигал уходит: звезда боевиков оставил бизнес в России после получения гражданства

Стивен Сигал покинул пост гендиректора своей российской компании
1:06
Шоу-бизнес

Актёр Стивен Сигал, имеющий российское и американское гражданство, покинул руководство своего бизнеса в РФ. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Стивен Сигал
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стивен Сигал

В июле мастер боевых искусств сложил полномочия гендиректора ООО "Пять элементов". Его место занял Владислав Казак, член совета директоров компании "Водстрой".

Официальные комментарии от самого Сигала или представителей "Пяти элементов" пока не поступали. Информация о смене руководителя зафиксирована в государственном реестре.

Напомним, Сигал получил российский паспорт в ноябре 2016 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отмечал настойчивость актёра в этом вопросе.

Сам Сигал неоднократно заявлял о глубоком уважении к России. В 2023 году российское гражданство также оформил его сын Доминик. Остается ли актёр бенефициаром компании после ухода с должности — неизвестно.

Уточнения

Сти́вен Фре́дерик Сига́л (англ. Steven Frederic Seagal; род. 10 апреля 1952, Лансинг, Мичиган, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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