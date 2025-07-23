Юлия Барановская в Мадагаскаре: что скрывают её волшебные снимки с сыновьями?

Юлия Барановская показала, как отдыхает с сыновьями на Мадагаскаре

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская отправилась в райский уголок планеты в компании сыновей от футболиста Андрея Аршавина.

Фото: Инстаграм Юлии Барановской by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Юлия Барановская

Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях серию снимков с красивейшими пейзажами. Звезда ТВ отдыхает сейчас с наследниками на Мадагаскаре.

"Обожаю путешествовать с детьми", — написала под снимками Юлия.

Барановская показала сказочно прекрасную природу Мадагаскара с горами, экзотической растительностью и волшебными закатами.

Телеведущая является заядлой путешественницей. Она уже объехала африканский континент, испробовав на себе экстремальный отдых. Она также лелеет мечту о покорении космоса. С просьбой сделай её космонавтом она уже обращалась к главе Роскосмоса.

Ранее Юлия Барановская встретилась с мадагаскарским тараканом.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



Мадагаска́р официальное название — Респу́блика Мадагаска́р — островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар.



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