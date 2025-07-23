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Какой странный ритуал 58-летней Ренаты Литвиновой стал ключом к вечной весне — спойлер: шампанское здесь ни при чём

Одержимая антибездельница: Литвинова назвала ментальную молодость секретом стройности
1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

58-летняя Рената Литвинова в Telegram-канале ответила на многочисленные вопросы о сохранении молодости.

Рената Литвинова
Фото: Telegram by Telegram-канал Ренаты Литвиновой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рената Литвинова

Актриса, чья внешность почти не изменилась за 30 лет, развеяла миф о "волшебных методиках".

"Кроме генетики и шампанского, ключевое — ментальная молодость. Я не могу успокоиться даже после больших проектов", — призналась Литвинова.

Она подчеркнула, что перестаёт себя уважать при отсутствии новых задач, называя это "чёрной тревогой".

"Я одержимая антибездельница — будь то пьеса, сценарий или показ мод", — написала звезда, сопроводив пост элегантным фото в чёрно-белом образе.

Вторым условием вечной свежести актриса считает любовь, но отмечает: "Это и так всем известно".

Свою философию Литвинова практикует десятилетиями. Постоянная занятость, по её словам, создаёт внутренний динамизм, отражающийся во внешности.

Обратная сторона — невозможность расслабиться, но для Ренаты это "плата за вечную весну".

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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