Шокирующая трагедия: пожилой миллионер умер через 24 часа после свадьбы с сиделкой

75-летний миллионер сыграл свадьбу с молодой сиделкой и внезапно скончался

2:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

75-летний миллиардер Джозеф Гроган совсем немного прожил после брака со своей сиделкой, которая моложе его на 25 лет.

Фото: unsplash.com by Orio Nguyen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жених и невеста

Всё случилось ещё весной 2023-го: мистер Гроган сочетался узами брака с 50-летней ассистенткой Лизой Флэхерти, однако всего лишь сутки спустя праздник омрачился скорбью — новоиспечённый супруг внезапно ушёл из жизни. Примечательно, что молодожёны решили провести церемонию исключительно вдвоём, отказавшись от приглашения родных и друзей.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Сама миссис Флэхерти активно участвует в следственных мероприятиях. Недавний визит в здание суда завершился для неё эмоциональным потрясением: после непростого разбирательства адвокатская команда родственников умершего выразила сомнения относительно причины кончины её супруга, подчеркнув наличие нерешённых вопросов касательно трагического происшествия, сообщает издание Mirror.

Сейчас Лиза Флэхерти, имеющая троих отпрысков от предыдущих браков, рискует стать наследницей имущества скончавшегося миллионера, включая имение стоимостью порядка пяти с половиной миллионов евро. Дополнительно всплыли подробности о здоровье покойного агрария-магната: выяснилось, что незадолго до свадьбы тот страдал тяжёлым онкологическим заболеванием — борясь с прогрессирующим раковым процессом последней степени, он успешно получал медицинскую помощь.

Ранее слушания зафиксировали следующее утверждение: определить точную причину ухода из жизни хозяина хозяйства оказалось невозможным ввиду преждевременной бальзамировки тела, препятствовавшей полноценному исследованию трупа врачом-патологоанатомом.

Адвокаты же самой Флоренс настаивают на том, что Лиза взяла на себя заботу о своём муже, добросовестно исполняя обязанности по уходу за больным человеком, тогда как члены его семьи проявляли полное равнодушие к судьбе родственника.

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