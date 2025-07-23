Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отпечатки древних людей изменили наше восприятие неандертальцев
Одержимая антибездельница: Литвинова назвала ментальную молодость секретом стройности
Лучшие рецепты свиной ножки: от парного мяса до нарезки на закуску — выберите свой вариант
Ночные крики кошек: что они могут означать и как помочь питомцу
Бутилированная вода, чистые руки, термическая обработка — и никаких отравлений
Как улучшить контуры тела после потери веса: секреты массажа для идеальной фигуры
В Москве увеличилось количество новостроек: 146 многоквартирных домов учтено в 2025 году
Растение против ос на столе
Как похудеть, сжигая жир и не теряя мышечную массу, согласно науке

Шокирующая трагедия: пожилой миллионер умер через 24 часа после свадьбы с сиделкой

75-летний миллионер сыграл свадьбу с молодой сиделкой и внезапно скончался
2:10
Шоу-бизнес

75-летний миллиардер Джозеф Гроган совсем немного прожил после брака со своей сиделкой, которая моложе его на 25 лет. 

Жених и невеста
Фото: unsplash.com by Orio Nguyen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жених и невеста

Всё случилось ещё весной 2023-го: мистер Гроган сочетался узами брака с 50-летней ассистенткой Лизой Флэхерти, однако всего лишь сутки спустя праздник омрачился скорбью — новоиспечённый супруг внезапно ушёл из жизни. Примечательно, что молодожёны решили провести церемонию исключительно вдвоём, отказавшись от приглашения родных и друзей.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Сама миссис Флэхерти активно участвует в следственных мероприятиях. Недавний визит в здание суда завершился для неё эмоциональным потрясением: после непростого разбирательства адвокатская команда родственников умершего выразила сомнения относительно причины кончины её супруга, подчеркнув наличие нерешённых вопросов касательно трагического происшествия, сообщает издание Mirror.

Сейчас Лиза Флэхерти, имеющая троих отпрысков от предыдущих браков, рискует стать наследницей имущества скончавшегося миллионера, включая имение стоимостью порядка пяти с половиной миллионов евро. Дополнительно всплыли подробности о здоровье покойного агрария-магната: выяснилось, что незадолго до свадьбы тот страдал тяжёлым онкологическим заболеванием — борясь с прогрессирующим раковым процессом последней степени, он успешно получал медицинскую помощь.

Ранее слушания зафиксировали следующее утверждение: определить точную причину ухода из жизни хозяина хозяйства оказалось невозможным ввиду преждевременной бальзамировки тела, препятствовавшей полноценному исследованию трупа врачом-патологоанатомом.

Адвокаты же самой Флоренс настаивают на том, что Лиза взяла на себя заботу о своём муже, добросовестно исполняя обязанности по уходу за больным человеком, тогда как члены его семьи проявляли полное равнодушие к судьбе родственника.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Новый Kia Sportage с панорамной крышей и кожей продаётся под заказ в РФ
Красивый цветок — "ловец сада"
Семья невесты Григория Лепса обладает состоянием, превышающим доходы артиста
Звезда Универа назвал женщин врагами общества: реакция пользователей
Кредитки предлагаются теперь без льготного периода: последние предложения от банков
Лучшее соотношение цены и моря: этот город Тосканы растёт в цене, но не теряет доступности
Эксперты рассказали, что происходит с мышцами, если перестать их тренировать
Тайны натриевых аккумуляторов: когда мы сможем на них рассчитывать
Новый центр в Лондоне начнёт изучать сознание животных
Лучшие идеи стрижек для длинных волос в 2025 году: от каскада до рваных концов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.