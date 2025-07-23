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Гогунский и женщины: почему его советы подписчикам назвали опасными?

Звезда Универа назвал женщин врагами общества: реакция пользователей
1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Соцсети вновь бурно реагируют на резкие высказывания Виталия Гогунского о женщинах. Актёр, известный по роли Кузи в "Универе", спровоцировал новую волну критики своим интервью.

Виталий Гогунский
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виталий Гогунский

Ранее его замечания о "недопустимости" женского плохого настроения уже вызывали хейт. Казалось, скандал утих после его временного молчания. Однако Гогунский вновь высказался на канале "Москва 24".

Он назвал женщину в плохом настроении "врагом общества". "Мне лучше на атомную войну пойти, чем к такой", — заявил артист. По его мнению, поддерживать дам стоит лишь при хорошем расположении духа. Иначе последуют манипуляции.

Пользователи недоумевают от его позиции.

"Чего он к женщинам привязался?", "Это неадекват, живущий в своём мире", "Либо ума не хватает, либо пиар дешёвый нужен", — пишут комментаторы.

Многие советуют просто игнорировать провокации бывшей звезды "Универа".

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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