Уже треснула бы пару раз: пользователи разразились гневными комментариями в адрес Бородиной

Видео с дочерью Бородиной вызвало недовольство — что сказала телеведущая?

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина оказалась под шквалом критики после публикации видео в социальных сетях, на котором запечатлена её младшая дочь Теона. В ролике 9-летняя девочка ведёт себя непоседливо, пока её старшая сестра Маруся пытается сделать ей прическу. Пользователи Сети сочли поведение Теоны невоспитанным и обвинили Бородину в отсутствии должного контроля над ребёнком.

Фото: commons.wikimedia.org by Stan Dalone & Miran Rijavec, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дождь

"Уже бы треснула пару раз", "Какая Теона невоспитанная", "Выбесила даже через экран", "Иллюстрация, что такое избалованный ребенок", "Ну и где тут воспитание?", "Жуть, а не ребёнок", — написали в комментариях.

Ксения Бородина не оставила эти нападки без ответа. В резкой форме она заявила, что никто не вправе осуждать её методы воспитания. Телеведущая подчеркнула, что многие из её критиков сами не справляются с воспитанием своих детей, о чём она судит по собственным наблюдениям в общественных местах.

"Я летаю в самолётах с вашими детьми, сижу за соседними столами в ресторанах и в принципе наблюдаю за детьми в общественных местах! Поэтому мне точно не надо рассказывать, какие у вас "идеальные" дети. Теона чудесный ребенок в свои 9 лет! Творческая, жизнерадостная, умеет любить и дружить. А те, кто пишут, что "давно бы ударила"… Мне жаль, что у вас такие методы воспитания. Просто жаль вас и ваших детей", — возмутилась Ксения Бородина.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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