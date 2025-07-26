Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспертные советы по выбору электронной книги ля чтения, работы и комиксов в пути
Ученые: пандемия ускорила старение мозга, особенно у мужчин
Макаревич* объяснил, почему ЦАХАЛ забрала пикап Mitsubishi L200 его жены
Не стоит звонить близким и везти больного самостоятельно при вызове скорой
Доступность ипотеки в России: эксперты связывают её с уровнем ключевой ставки ЦБ и доходами семей
Селена Гомес в гневе: детали секретной свадьбы попали в Сеть
Переувлажнение почвы вызывает пожелтение хвои у елей и сосен
Исследование в Бразилии показало, от чего зависит агрессия у животных
Эта программа тренировок пресса старой школы поможет создать классическую фигуру без скручиваний

Уже треснула бы пару раз: пользователи разразились гневными комментариями в адрес Бородиной

Видео с дочерью Бородиной вызвало недовольство — что сказала телеведущая?
1:34
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина оказалась под шквалом критики после публикации видео в социальных сетях, на котором запечатлена её младшая дочь Теона. В ролике 9-летняя девочка ведёт себя непоседливо, пока её старшая сестра Маруся пытается сделать ей прическу. Пользователи Сети сочли поведение Теоны невоспитанным и обвинили Бородину в отсутствии должного контроля над ребёнком.

Дождь
Фото: commons.wikimedia.org by Stan Dalone & Miran Rijavec, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дождь

"Уже бы треснула пару раз", "Какая Теона невоспитанная", "Выбесила даже через экран", "Иллюстрация, что такое избалованный ребенок", "Ну и где тут воспитание?", "Жуть, а не ребёнок", — написали в комментариях.

Ксения Бородина не оставила эти нападки без ответа. В резкой форме она заявила, что никто не вправе осуждать её методы воспитания. Телеведущая подчеркнула, что многие из её критиков сами не справляются с воспитанием своих детей, о чём она судит по собственным наблюдениям в общественных местах.

"Я летаю в самолётах с вашими детьми, сижу за соседними столами в ресторанах и в принципе наблюдаю за детьми в общественных местах! Поэтому мне точно не надо рассказывать, какие у вас "идеальные" дети. Теона чудесный ребенок в свои 9 лет! Творческая, жизнерадостная, умеет любить и дружить. А те, кто пишут, что "давно бы ударила"… Мне жаль, что у вас такие методы воспитания. Просто жаль вас и ваших детей", — возмутилась Ксения Бородина.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Исследование в Бразилии показало, от чего зависит агрессия у животных
Эта программа тренировок пресса старой школы поможет создать классическую фигуру без скручиваний
Курица с жёлтой горчицей и травами: простой рецепт для ужина
Ретинол: мощное оружие против морщин, которое работает с самого первого применения
Эксперт рассказал о подготовке автомобиля к длительной стоянке
Советы по приготовлению форели: выбирайте гриль, духовку или сковороду для сочного результата
Пизанская башня и Пизанский собор: главные достопримечательности города Пиза по мнению гидов
Соломинка и морщины: привычка, которая старит кожу вокруг губ
Эксперты рассказали о способе избавления от муравьёв с помощью уксуса
Концерт Лазарева в Сочи вызвал скандал из-за откровенного шоу и духоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.