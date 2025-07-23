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58-летний Филипп Киркоров о возрасте: опасности, о которых никто не говорит

Ощутивший проблемы со здоровьем Киркоров высказался о своём возрасте
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Шоу-бизнес

58-летний Филипп Киркоров перечислил опасности, которые подстерегают в его возрасте.

Певец Филипп Киркоров
Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова by неизвестен is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров поделился с подписчиками в социальных сетях мудрыми мыслями.

"В моём возрасте торопиться — опасно, нервничать вредно, доверять — глупо, а бояться поздно", — написал король российской эстрады под своим чёрно-белым фото.

Он отметил, что ему придётся просто жить в своё удовольствие.

Киркоров прилагает максимум усилий, чтобы выглядеть молодо. Он не скрывает, что прибегает к помощи косметологов и других специалистов по омоложению. Певец заявлял, что его усилия имеют успех, так как он выглядит гораздо моложе своих лет.

Ранее Киркоров признался, что его травма ещё полностью не зажила, так как "побаливает".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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