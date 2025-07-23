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Психология вместо наказаний: звезда Пиратов объяснил, как растит двоих детей после расставания

Позволить детям расти: Орландо Блум раскрыл подход к родительству после развода с Перри
1:11
Шоу-бизнес » Зарубежный

48-летний Орландо Блум в подкасте The Oprah Podcast рассказал о трансформации подхода к воспитанию детей после расставания с Кэти Перри.

Орландо Блум
Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Payravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орландо Блум

У актёра четырёхлетняя дочь Дейзи от брака с певицей и 14-летний сын Флинн от Миранды Керр.

"Моя задача — позволить детям расти без вмешательства, не вставать у них на пути", — подчеркнул Блум.

Он объяснил, что трудности воспринимает как возможности для роста. Ключевым инструментом стала психология: актёр изучил методики коррекции шаблонов поведения, заложенных в детстве.

"Без психологии я бы не понял этого. Теперь при конфликтах могу сделать шаг назад, остыть и вернуться к диалогу", — признался звезда "Пиратов Карибского моря".

Этот подход помогает в со­временном воспитании Дейзи, где Блум и Перри применяют единую стратегию несмотря на развод.

Пара рассталась в июне 2025 года после 6 лет отношений и рождения дочери. Актёр не уточнил детали взаимодействия с Перри, но отметил: "Главное — не мешать общению с детьми". 

Уточнения

Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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