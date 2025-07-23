Психология вместо наказаний: звезда Пиратов объяснил, как растит двоих детей после расставания

48-летний Орландо Блум в подкасте The Oprah Podcast рассказал о трансформации подхода к воспитанию детей после расставания с Кэти Перри.
У актёра четырёхлетняя дочь Дейзи от брака с певицей и 14-летний сын Флинн от Миранды Керр.
"Моя задача — позволить детям расти без вмешательства, не вставать у них на пути", — подчеркнул Блум.
Он объяснил, что трудности воспринимает как возможности для роста. Ключевым инструментом стала психология: актёр изучил методики коррекции шаблонов поведения, заложенных в детстве.
"Без психологии я бы не понял этого. Теперь при конфликтах могу сделать шаг назад, остыть и вернуться к диалогу", — признался звезда "Пиратов Карибского моря".
Этот подход помогает в современном воспитании Дейзи, где Блум и Перри применяют единую стратегию несмотря на развод.
Пара рассталась в июне 2025 года после 6 лет отношений и рождения дочери. Актёр не уточнил детали взаимодействия с Перри, но отметил: "Главное — не мешать общению с детьми".
Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр.
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