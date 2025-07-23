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Тайна трагической смерти 20-летней родственницы принцев Гарри и Уильяма: что скрывает семейный дом?

В Британии скончалась кузина принцев Уильяма и Гарри — полиция расследует обстоятельства
1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

20-летняя Рози Рош, дальняя родственница принцев Уильяма и Гарри, найдена мёртвой 14 июля в семейном доме в Нортоне (графство Дарем).

Принц Гарри
Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принц Гарри

По данным The Sun, рядом с телом обнаружено огнестрельное оружие. Полиция предварительно исключила насильственную смерть и криминальные версии.

Девушка приходилась внучкой дяде принцессы Дианы и училась на факультете английской литературы в Университете Дарема. Тело обнаружили мать и сестра Рози незадолго до запланированной поездки с друзьями.

Семья подтвердила трагедию в официальном некрологе, назвав её "любимой дочерью Хью и Пиппы, невероятной сестрой". Похороны пройдут приватно, с последующей поминальной службой.

Букингемский дворец пока не комментирует инцидент. Источники отмечают, что гибель Рош стала ещё одним ударом для семьи Спенсер, пережившей череду трагедий после смерти принцессы Дианы. Причины произошедшего устанавливаются.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982, Лондон) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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