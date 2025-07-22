Егор Крид попал в неловкую ситуацию: как он справился с фонограммой на концерте?

Певец Егор Крид попал на своём выступлении в неловкую ситуацию. Артисту предложили спеть под чужую фонограмму.
Егору Криду пришлось выкручиваться из патовой ситуации. Певец приготовился выступать, однако услышал на записи голос Тимати.
Композицию "Мне всё равно" артисты пели дуэтом, однако теперь Криду нужно было спеть соло. Помешали планам путаница с записями.
Напрасно певец пытался перекричать фонограмму. Он старался выдавать свои реплики, однако позже сдался и решил просто танцевать под трек Тимати.
В пользовании фонограммой уличили также Инстасамку, которая не попадала в слова своего хита "За деньги да".
Ранее сообщалось, что Егор Крид травмировался на концерте.
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид.
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