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В Ялте с невесткой: Надежда Бабкина шокировала поклонников своим внешним видом — что пишут россияне?

Замечания поклонников: как Надежда Бабкина провела время в Ялте с семьёй и что удивило подписчиков?
1:05
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина недавно поделилась трогательным семейным снимком с невесткой в социальных сетях. На фото они обе улыбаются, что подчёркивает их тёплые отношения. В посте артистка рассказала о своём путешествии в Ялту, куда она отправилась, чтобы навестить внуков, которые отдыхают в детском лагере.

Надежда Бабкина
Фото: commons.wikimedia.org by Егор Николаев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Бабкина

Бабкина отметила, что они купили свежие ягоды и фрукты с местного рынка, а также выразила радость от того, что наконец-то смогла взять отпуск.

Снимок вызвал активное обсуждение среди подписчиков. Некоторые пользователи отметили, что певица, похоже, слишком увлеклась косметическими процедурами, что сделало её внешность более молодой, чем у невестки. В комментариях звучали как критические замечания, так и комплименты.

"Была бы очень красивой, если бы старела естественным путём, но увы…" — написал один из пользователей.

Несмотря на разнообразные мнения, сама Надежда Бабкина не стала комментировать критику в свой адрес.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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