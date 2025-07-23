Максим Галкин*, отдыхая с семьёй в Юрмале, опубликовал видео совместной тренировки с сыном Гарри.
Шоумен в голубом комбинезоне демонстрировал подбрасывание гири, подбадривая ребёнка фразой: "Папа мощный!".
"Что ты ржёшь? Сейчас покажу, как попросили!" — обращался он к сыну. Гарри рассмеялся, подтвердив: "Ещё какой мощный!".
Однако пользователи сосредоточились на детали образа: во время физических упражнений Галкин* не снял как минимум шесть золотых браслетов премиального бренда Cartier.
"Браслеты Cartier — обязательный атрибут разминки?" — иронично спрашивали в комментариях.
Видео снято на фоне летнего отдыха семьи в Латвии. Алла Пугачёва, супруга артиста, в кадр не попала.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.