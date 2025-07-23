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Шестикратное золото: дорогой аксессуар в спортивном ролике Максима Галкина* удивил подписчиков

Максим Галкин* удивил деталью тренировки с сыном — золотые браслеты Cartier в кадре
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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин*, отдыхая с семьёй в Юрмале, опубликовал видео совместной тренировки с сыном Гарри.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

Шоумен в голубом комбинезоне демонстрировал подбрасывание гири, подбадривая ребёнка фразой: "Папа мощный!".

"Что ты ржёшь? Сейчас покажу, как попросили!" — обращался он к сыну. Гарри рассмеялся, подтвердив: "Ещё какой мощный!".

Однако пользователи сосредоточились на детали образа: во время физических упражнений Галкин* не снял как минимум шесть золотых браслетов премиального бренда Cartier.

"Браслеты Cartier — обязательный атрибут разминки?" — иронично спрашивали в комментариях.

Видео снято на фоне летнего отдыха семьи в Латвии. Алла Пугачёва, супруга артиста, в кадр не попала. 

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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