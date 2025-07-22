Всё и правда нормально: Собчак шокировала скриншотом после слухов о миллионных долгах

Ксения Собчак официально опровергла информацию о налоговой задолженности своего ресторана.
В Telegram-канале журналистка опубликовала скриншот из личного кабинета на сайте ФНС, демонстрирующий отсутствие штрафов и долгов.
"Захожу на налог.ру, проверяю — всё нормально. Вот выписка: никаких проблем нет", — прокомментировала Собчак, иронично добавив: "Здесь могла бы быть реклама вашего мессенджера".
Ранее портал "Страсти" со ссылкой на систему "Прозрачный бизнес" сообщал о долге ООО "ФИШ" (учредитель — Собчак) в размере 5,6 млн рублей по состоянию на май 2025 года. Нынешняя выписка подтверждает погашение обязательств.
Собчак не стала комментировать источник первоначальной информации, ограничившись демонстрацией официальных данных.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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