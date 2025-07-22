Всё и правда нормально: Собчак шокировала скриншотом после слухов о миллионных долгах

Ксения Собчак опубликовала данные ФНС об отсутствии долгов у своего ресторана

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Ксения Собчак официально опровергла информацию о налоговой задолженности своего ресторана.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

В Telegram-канале журналистка опубликовала скриншот из личного кабинета на сайте ФНС, демонстрирующий отсутствие штрафов и долгов.

"Захожу на налог.ру, проверяю — всё нормально. Вот выписка: никаких проблем нет", — прокомментировала Собчак, иронично добавив: "Здесь могла бы быть реклама вашего мессенджера".

Ранее портал "Страсти" со ссылкой на систему "Прозрачный бизнес" сообщал о долге ООО "ФИШ" (учредитель — Собчак) в размере 5,6 млн рублей по состоянию на май 2025 года. Нынешняя выписка подтверждает погашение обязательств.

Собчак не стала комментировать источник первоначальной информации, ограничившись демонстрацией официальных данных.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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