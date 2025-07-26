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Дмитрий Дибров разводится? Подруга Полины Дибровой развенчала все слухи — вот что на самом деле произошло!

Загадочное отсутствие Дмитрия Диброва на празднике — как это связано с домыслами о разводе?
1:00
Шоу-бизнес

Алёна Кравец, близкая подруга Полины Дибровой, прокомментировала активно циркулирующие слухи о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с его молодой женой. В интервью Teleprogramma.org светская львица опровергла домыслы о кризисе в семье, заверив, что у супругов всё в порядке.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Волна обсуждений поднялась после того, как Дмитрий Дибров не появился на праздновании 36-летия своей жены. Отсутствие совместных фотографий пары в социальных сетях Полины и её намёки на трудности в отношениях лишь подлили масла в огонь.

Однако, по словам Алёны Кравец, отсутствие 65-летнего телеведущего на дне рождения супруги объясняется его плотным рабочим графиком.

"Просто Дмитрий был занят на работе. Надо же кормить большую семью", — сказала Кравец.

Она категорично заявила, что разговоры о разводе беспочвенны, и призвала недоброжелателей оставить пару в покое.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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