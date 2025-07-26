Дмитрий Дибров разводится? Подруга Полины Дибровой развенчала все слухи — вот что на самом деле произошло!

Алёна Кравец, близкая подруга Полины Дибровой, прокомментировала активно циркулирующие слухи о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с его молодой женой. В интервью Teleprogramma.org светская львица опровергла домыслы о кризисе в семье, заверив, что у супругов всё в порядке.
Волна обсуждений поднялась после того, как Дмитрий Дибров не появился на праздновании 36-летия своей жены. Отсутствие совместных фотографий пары в социальных сетях Полины и её намёки на трудности в отношениях лишь подлили масла в огонь.
Однако, по словам Алёны Кравец, отсутствие 65-летнего телеведущего на дне рождения супруги объясняется его плотным рабочим графиком.
"Просто Дмитрий был занят на работе. Надо же кормить большую семью", — сказала Кравец.
Она категорично заявила, что разговоры о разводе беспочвенны, и призвала недоброжелателей оставить пару в покое.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
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