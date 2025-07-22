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Грудное вскармливание, паста и лучшая жизнь: как Кардашьян ответила на вопрос о беременности

Ем пасту и живу лучшей жизнью: Кардашьян отвергла слухи о беременности
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Шоу-бизнес » Зарубежный

Кортни Кардашьян столкнулась с волной предположений о пятой беременности после публикации отпускных фото из Италии.

Кортни Кардашьян
Фото: commons.wikimedia.org by Britt Bellamy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кортни Кардашьян

На снимке в бикини подписчики разглядели округлившийся живот из-за искажённого отражения в стекле.

"Беременна?", "Снова в положении" — комментировали пользователи. 45-летняя звезда ответила на реплику о "фото в отражении" жёстко: "Или можно кормить грудью, есть мороженое, фокаччу, пасту, не заниматься спортом и жить своей лучшей жизнью, детка!".

Многие поддержали Кардашьян, назвав обсуждение её тела грубым. "Она мать четверых детей и имеет право выглядеть как угодно", — отмечали фолловеры. Сама Кортни, похоже, превратила ситуацию в манифест против бодишейминга.

Напомним, сестра Ким Кардашьян воспитывает четверых детей.

Уточнения

Ко́ртни Мэ́ри Кардашьян Баркер (англ. Kourtney Mary Kardashian; род. 18 апреля 1979, Лос-Анджелес, США) — американская медийная личность, фотомодель, актриса, бизнесвумен. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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