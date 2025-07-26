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Тотальная слежка и манипуляция: Мария Погребняк увидела угрозу в искусственном интеллекте

Марию Погребняк напугало развитие ИИ из-за тотальной слежки за людьми
1:03
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему её тревожит прогресс искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Искусственный интеллект

Мария Погребняк призналась, что ещё до конца не определилась с тем, как относится к стремительно развивающимся нейросетям. Она признала, что в ногу с прогрессом нужно идти, однако её напугала новость об ИИ.

"Авиакомпания Delta (а за ней, я уверена, потянутся и другие) внедряет с помощью ИИ систему, где цена билета для каждого пассажира — своя", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Искусственный интеллект научился определять платёжеспособность каждого потенциального клиента, изучая огромный пласт информации о каждом человеке. После этого он назначает цену для конкретного пассажира.

"Это похоже на тотальная слежку и манипуляцию. А ещё есть ощущение, что мы можем стать лабораторными мышками в воронке продаж", — поделилась своими страхами Мария.

Она призналась, что её тревожит новая реальность. 

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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