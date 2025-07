Стиви Уандер шокировал мир своим секретом: вот почему он не собирается бросать сцену

Стиви Уандер опроверг слухи о завершении карьеры — чем он будет заниматься?

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

75-летний Стиви Уандер в подкасте Sidetracked опроверг слухи о завершении карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Rózsavölgyi Gyöngyi fotográfus, fotóriporter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стиви Уандер

Музыкант заявил, что намерен выступать "до конца жизни", несмотря на сокращение турне коллегами вроде Билли Джоэла.

"Пока ты дышишь и сердце бьётся — тебе есть что сказать. Не откажусь от дара, текущего через меня", — пояснил 25-кратный обладатель "Грэмми".

Уандер подчеркнул: художник творит, пока способен воображать.

Параллельно музыкант подтвердил выход альбома Through the Eyes of Wonder — первого за 20 лет. Проект, анонсированный ещё в 2008 году, исследует опыт незрячего человека. "Это перформативное произведение", — уточнил Уандер.

Работа над лонгплеем ведётся на фоне активных выступлений. Последний студийный релиз легенды соул-музыки (A Time to Love) датирован 2005 годом. Конкретные сроки премьеры нового альбома не названы.

Уточнения

Сти́ви Уа́ндер (англ. Stevie Wonder; настоящее имя Сти́вленд Ха́рдэуэй Мо́ррис (англ. Stevland Hardaway Morris); 13 мая 1950 года, Сагино, Мичиган) — американский соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель, оказавший огромное влияние на развитие музыки XX века, страдающий слепотой.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.