Тайна трёхлетней борьбы: как режиссёр Таисия Игуменцева добилась внимания к делу о насилии

Истязания беременной: чем закончилась история режиссёра Игуменцевой

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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего сожителя режиссёра Таисии Игуменцевой.

Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media is licensed under Бесплатное использование Преступник

Основанием послужили её многократные заявления о систематических избиениях во время беременности.

Трёхлетняя борьба женщины столкнулась с сопротивлением системы: полиция выдала около 10 отказов, несмотря на доказательства и требования прокуратуры. Дело завели лишь после широкого резонанса в СМИ.

Обвинение квалифицировано по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание беременной, заведомо для виновного).

"Человек должен быть наказан по закону", — прокомментировала Игуменцева решение правоохранителей в интервью mk.ru.

Ранее режиссёр документально подтверждала побои медэкспертизами. Она настаивает, что о беременности партнёр знал, но продолжал насилие. Теперь следствие предстоит установить все обстоятельства трёхлетней давности.

Уточнения

Таи́сия Ю́рьевна Игу́менцева (родилась 10 января 1989, Москва) — российский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр.



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