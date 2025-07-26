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Оставим старикам садоводство: Вероника Степанова против возрастного секса

Вероника Степанова объяснила, как меняются интимные отношения с возрастом
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Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова рассказала, как мужчине и женщине пережить возрастные изменения без ущерба для интимной жизни.

Психолог Вероника Степанова
Фото: Инстаграм Вероники Степановой by неизвестен is licensed under public doman
Психолог Вероника Степанова

Вероника Степанова признала, что в возрастных парах происходит угасание интимных отношений, так как силы уходят.

Она отметила позитивный момент в таких историях.

"Если речь идёт о (плюс-минус) ровесниках, процессы увядания проходят с юмором и обоюдной поддержкой", — написала эксперт в социальных сетях.

Степанова отметила, что всё сложнее, когда один из партнёров существенно старше. Младший партнёр, по словам психолога, сталкивается с биологической дряхлостью.

Она призвала отказаться от просмотров возрастного секса, так как это выглядит отталкивающе.

"Оставим старикам садоводство, внуков, книги, фильмы, путешествия", — выразила свою позицию Вероника.

Уточнения

Вероника Степанова: Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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