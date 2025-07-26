Оставим старикам садоводство: Вероника Степанова против возрастного секса

Психолог Вероника Степанова рассказала, как мужчине и женщине пережить возрастные изменения без ущерба для интимной жизни.
Вероника Степанова признала, что в возрастных парах происходит угасание интимных отношений, так как силы уходят.
Она отметила позитивный момент в таких историях.
"Если речь идёт о (плюс-минус) ровесниках, процессы увядания проходят с юмором и обоюдной поддержкой", — написала эксперт в социальных сетях.
Степанова отметила, что всё сложнее, когда один из партнёров существенно старше. Младший партнёр, по словам психолога, сталкивается с биологической дряхлостью.
Она призвала отказаться от просмотров возрастного секса, так как это выглядит отталкивающе.
"Оставим старикам садоводство, внуков, книги, фильмы, путешествия", — выразила свою позицию Вероника.
Вероника Степанова: Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.
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