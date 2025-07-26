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Перестаньте, блевать тянет: отец Яниса Тиммы обратился к подписчикам с неожиданной просьбой

Отец Яниса Тиммы высказался о Седоковой — шокирующее заявление
1:10
Шоу-бизнес

Отец баскетболиста Яниса Тиммы вновь высказался о своей бывшей невестке Анне Седоковой, выразив недовольство по поводу того, что ему присылают фотографии певицы. В своём обращении к подписчикам он отметил, что такие сообщения вызывают у него отвращение.

Янис Тимма
Фото: sportacentrs.com by Romualds Vambuts, sportacentrs.com, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Янис Тимма

Семь месяцев назад Янис, которому было всего 32 года, трагически ушёл из жизни, и его семья считает, что певица сыграла в этом свою роль. Родные спортсмена уверены, что именно она стала причиной его страданий. Несмотря на то что уголовное дело по этому делу возбуждено, к Седоковой пока нет официальных претензий.

Райтис Тимма в своих социальных сетях выразил благодарность за соболезнования, но призвал людей прекратить присылать ему материалы с участием Седоковой, добавив, что это вызывает у него сильные негативные эмоции.

"Мне люди много пишут и соболезнуют. Спасибо. Но иногда присылают фото или видео этой, как она себя считает, певицы. Перестаньте, блевать тянет!" — написал он в соцсетях.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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