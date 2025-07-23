Смелее к пубертату: Стас Ярушин устроил сыну праздник в день рождения

Стас Ярушин показал 11-летнего сына в день рождения мальчика

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Стас Ярушин устроил сыну незабываемый праздник в честь 11-летия наследника.

Фото: Инстаграм Стаса Ярушина by неизвестен is licensed under public doman Актёр Стас Ярушин

Стас Ярушин опубликовал в социальных сетях кадры со дня рождения ребёнка.

"Я горжусь тем, что в свои 11 лет этот задорный мальчонка, прекрасно осознает картину происходящего вокруг него. Только вперёд, мой хороший! Смелее к пубертатному периоду твоей жизни!" — написала под фото актёр.

Ярушин объяснил, что знаменательный день они отметили в кругу бабушек, дедушек и друзей семьи.

В программе мероприятия были игра в гольф, ночное купание и переодевание в костюм человека-паука.

"Ярик, когда был мелкий, фанател по человеку-пауку и логично, что вчера человек паук появился! Что не сделаешь ради сынули", — объяснил Стас.

Ярушин с женой Алёной воспитывают троих детей: 11-летнего сына Ярослава, 13-летнюю дочь Стефанию и Александру, которая появилась на свет осенью прошлого года.

Уточнения

Станисла́в Серге́евич Яру́шин (род. 14 января 1981, Челябинск, СССР) — российский актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. Участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности», чемпион Высшей лиги КВН 2002 года.



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