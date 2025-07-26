Сдохну только тут: Шура отказался от жизни в Швейцарии и Нью-Йорке ради любимого города

Шура о своей жизни в Москве: как роботы-доставщики впечатлили его друзей

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист Шура, известный своими яркими выступлениями и хитом "Твори добро", признался в любви к Москве, назвав её идеальным местом для жизни. Певец, прошедший через непростой период лечения онкологического заболевания, отметил, что имел возможность сравнить российскую столицу с другими крупными городами мира.

Фото: flickr.com by Sergey Norin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Крымская набережная

По словам Шуры, его друзья из Лондона были поражены технологическим прогрессом, который они увидели в Москве, особенно роботами — доставщиками еды. Артист с гордостью подчеркнул, что в Москве подобная техника работает без проблем, в отличие от других городов.

Шура также рассказал о возможности переезда в Швейцарию и о предложении грин-карты от мэра Нью-Йорка, от которых он отказался. В итоге певец заявил о своей преданности Москве, выразив желание остаться в этом городе навсегда.

"Лучше Москвы нет ничего: сдохну только тут!" — приводит слова Шуры Telegram-канал "Звездач".

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.



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