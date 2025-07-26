Раскаяние Любови Успенской: чрезмерная опека сломала жизнь дочери?

Любовь Успенская поделилась своими мыслями о материнстве в беседе с Надеждой Стрелец на её YouTube-канале. Певица выразила уверенность в том, что она прекрасная мать. Несмотря на плотный гастрольный график, Успенская всегда находила время для своей дочери Татьяны Плаксиной, полностью погружаясь в её жизнь. Артистка подчеркнула, что для неё нет никого дороже дочери, чья судьба, по мнению Успенской, осложняется постоянными сравнениями с матерью.
"Просто такая судьба. Она многим вещам меня научила. Много узнала от неё, столько открытий сделала. Но об этом никто не знает. Все хотят видеть только грязь. Когда всё хорошо — никому не интересно. А вот когда плохо — полюбуйтесь, покайфуйте", — сказала Успенская.
Певица также вспомнила непростой период в жизни дочери, связанный с автомобильной аварией в 2018 году, после которой последовали реабилитация и борьба с зависимостью. Успенская считает, что её дочь, как и многие дети состоятельных родителей, стала жертвой обстоятельств и была "использована". При этом артистка призналась, что, возможно, чрезмерно опекала Татьяну и та устала от жизни в тени её известности.
"Я мечтаю о том, чтобы моя Таня переплюнула меня. Чтобы она могла освободиться от прошлого, выйти и спеть так, чтобы люди всё забыли. Я ей так и сказала: "Ты не можешь постоянно доказывать, почему всё так случилось. Просто выйди и спой. Как Миша Ефремов — он тоже попал в беду, но он великий актёр. И ты — талантливая. Талант прощает всё", — заявила Успенская.
Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.
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