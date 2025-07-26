Раскаяние Любови Успенской: чрезмерная опека сломала жизнь дочери?

Любовь Успенская раскрыла секрет трагичной судьбы дочери: вот в чём главная проблема

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская поделилась своими мыслями о материнстве в беседе с Надеждой Стрелец на её YouTube-канале. Певица выразила уверенность в том, что она прекрасная мать. Несмотря на плотный гастрольный график, Успенская всегда находила время для своей дочери Татьяны Плаксиной, полностью погружаясь в её жизнь. Артистка подчеркнула, что для неё нет никого дороже дочери, чья судьба, по мнению Успенской, осложняется постоянными сравнениями с матерью.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Любовь Успенская

"Просто такая судьба. Она многим вещам меня научила. Много узнала от неё, столько открытий сделала. Но об этом никто не знает. Все хотят видеть только грязь. Когда всё хорошо — никому не интересно. А вот когда плохо — полюбуйтесь, покайфуйте", — сказала Успенская.

Певица также вспомнила непростой период в жизни дочери, связанный с автомобильной аварией в 2018 году, после которой последовали реабилитация и борьба с зависимостью. Успенская считает, что её дочь, как и многие дети состоятельных родителей, стала жертвой обстоятельств и была "использована". При этом артистка призналась, что, возможно, чрезмерно опекала Татьяну и та устала от жизни в тени её известности.

"Я мечтаю о том, чтобы моя Таня переплюнула меня. Чтобы она могла освободиться от прошлого, выйти и спеть так, чтобы люди всё забыли. Я ей так и сказала: "Ты не можешь постоянно доказывать, почему всё так случилось. Просто выйди и спой. Как Миша Ефремов — он тоже попал в беду, но он великий актёр. И ты — талантливая. Талант прощает всё", — заявила Успенская.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.



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