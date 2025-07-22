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Скандал в интернете: почему Айза не смогла пройти мимо новой фотосессии Водонаевой

Айза оценила фотосессию отдыхающей в США Водонаевой
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Шоу-бизнес

Блогер Айза не прошла мимо новой фотосессии звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой, которая путешествует по Америке.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева
Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Бывшая жена рэпера Гуфа не упустила момента обсудить Алёну Водонаеву, с которой у ней складываются непростые отношения.

"Водонаева всё такая же злая кончалыга", — заявила Айза.

Смягчила свои нападки блогер восхищением внешности звезды телестройки.

"Красотка с потрясающей фигурой, этого не отнять. Главное, чтобы рот не открывала, вообще цены не будет", — написала Айза в социальных сетях.

Ранее Алёна Водонаева резко прокомментировала фото Анастасии Волочковой с Мальдив.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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