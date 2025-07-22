Тайна мужа Хилькевич: почему родители звезды Универа два года не пускали его в семью?

Не олигарх, а перспективный парень: Хилькевич объяснила недоверие родителей к мужу

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Анна Хилькевич стала гостьей кулинарного шоу ТВ-3 "Вкусно с Анфисой Чеховой", где раскрыла детали личной жизни.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Хилькевич

Актриса призналась, что познакомилась с будущим мужем Артуром Волковым случайно — их свела судьба на светофоре в Москве.

Несмотря на сильные чувства, родители Хилькевич два года не принимали избранника.

"Он не был олигархом, а просто перспективным парнем. Но из-за скрытности родители заподозрили, что он может меня обмануть", — пояснила звезда в эфире.

Волкову пришлось доказывать искренность намерений.

Сейчас пара воспитывает трёх дочерей и отмечает 11 лет брака. Хилькевич не скрывает: в отношениях были кризисы, но их удавалось преодолевать. "Мы работали над этим", — подчеркнула актриса, готовя фирменное блюдо мужа.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.



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